Концерт авторской песни прошел в Павловском Посаде

Мероприятие под названием «Музыка светлячков» состоялось в парке «Дубрава». Для зрителей выступил автор-исполнитель Андрей Елкин.

Андрей Елкин — автор песен различных жанров с 20 летним стажем, член Российского авторского общества, сотрудничает со многими эстрадными исполнителями. Он тонко улавливает настроение и потребности слушателя.

«Мы благодарны Андрею Елкину за выступление. Давно его ждали. Знаем, что он является участником различных музыкальных конкурсов. Судя по атмосфере в зале, настроение слушателей было теплым и душевным», — рассказали сотрудники парка.

Гостей не оставили равнодушными звуки шансона и необыкновенная романтическая атмосфера вечернего концерта. Публика тепло принимала исполнителя и не скупилась на аплодисменты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.