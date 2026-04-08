Концерт автора-исполнителя Маргариты Малкиной прошел в Подольске

В Доме художника состоялся сольный концерт члена Союза писателей России и жительницы Подольска Маргариты Малкиной. Автор-исполнитель собственных песен выступает в интересном и редком жанре, который называется «поющая поэзия».

На импровизированной сцене выступил семейный дуэт: муж Маргариты Михаил играл на гитаре, а она исполнила более 15 песен на свои стихи. Исполнительница презентовала и книгу «Из записок Кариатиды» — сборник стихов и эссе с собственными фотографиями и акварельными работами.

«Это моя третья книга, я давно пишу, с детства. В ней собраны лучшие стихи за последние, наверное, 30 лет. Кариатида — это собирательный образ, нашей современницы, русской женщины», — рассказала Маргарита Малкина.

Поздравил поэтессу со знаменательным событием подольский писатель Григорий Саамов. Поддержать Маргариту пришли также участники хора русской песни «Традиции» Дома культуры Карла Маркса.