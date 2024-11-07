Концерт ансамбля русской песни «Разгуляй» прошел в Лосино-Петровском округе

В Доме культуры поселка Биокомбината в Лосино-Петровском округе состоялся сольный концерт Московского ансамбля русской песни «Разгуляй». Вечер был наполнен атмосферой настоящего народного праздника, где звучали русские народные песни.

Талантливые танцоры добавили зрелищности и ярких эмоций. Особой изюминкой программы стало потрясающее шоу «Калинка», которое поразило всех гостей своей яркостью и энергией. Это было не просто выступление — это настоящий праздник, погружающий в атмосферу народных традиций и веселья.

Московский ансамбль «Разгуляй» вновь подтвердил свой талант удивлять и радовать зрителей, даря незабываемые эмоции и впечатления.

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