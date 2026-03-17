Концерт ансамбля «Любушки» пройдет в Луховицах

Апрель в Луховицах начнется с теплых мелодий и искренних песен. В субботу, 4 апреля, на сцене малого зала Дома культуры «Старт» состоится выступление вокального ансамбля «Любушки».

Коллектив представит свою новую праздничную программу «Посвящение друзьям». Мероприятие пройдет в рамках реализации масштабной государственной программы Московской области «Культура Подмосковья». Основная цель проекта — сделать качественный творческий досуг доступным для каждого жителя региона. Программа ансамбля всегда отличается особым вниманием к традициям и душевностью исполнения. Директор Дома культуры «Старт» Екатерина Андросова отмечает, что предстоящий концерт — это не просто музыкальное событие, а повод для встречи.

«Мы готовим для наших гостей по-настоящему душевную атмосферу. Посетителей ждут любимые песни, которые согревают сердце, и море положительных эмоций. Само название программы — „Посвящение друзьям“ — говорит о том, что в зале не будет случайных людей, мы ждем старых и новых друзей, чтобы вместе провести этот радостный день», — сообщила Екатерина Андросова.

Концерт начнется в 14:00. Вход свободный. Место встречи: Луховицы, улица Жуковского, дом № 18, Дом культуры «Старт», малый зал.