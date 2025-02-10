Концерт ансамбля «La Fiamma» пройдет в парке «Патриот» в Одинцове 16 февраля

Все любители музыки могут посетить концерт хорового ансамбля «La Fiamma», который пройдет 16 февраля в 15:00 в Одинцове. Программу подготовили под руководством Ольги Заборонок и концертмейстера Николая Манакова.
В парке Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» прозвучат произведения хоровой и вокальной музыки, охватывающие эпохи от ренессанса до современности. Концерт обещает быть насыщенным и разнообразным.
Вход на мероприятие свободный для всех. Рекомендуемый возраст посещения — от 12 лет.
Событие организовали в рамках проекта «Музыкальный салон „Классика рядом“, который реализуется Департаментом культуры Министерства обороны Российской Федерации, Московской государственной консерваторией имени Петра Ильича Чайковского и Фондом развития культуры „Во благо“.
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