Концерт ансамбля «La Fiamma» пройдет в парке «Патриот» в Одинцове 16 февраля

Все любители музыки могут посетить концерт хорового ансамбля «La Fiamma», который пройдет 16 февраля в 15:00 в Одинцове. Программу подготовили под руководством Ольги Заборонок и концертмейстера Николая Манакова.

В парке Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» прозвучат произведения хоровой и вокальной музыки, охватывающие эпохи от ренессанса до современности. Концерт обещает быть насыщенным и разнообразным.

Вход на мероприятие свободный для всех. Рекомендуемый возраст посещения — от 12 лет.

Событие организовали в рамках проекта «Музыкальный салон „Классика рядом“, который реализуется Департаментом культуры Министерства обороны Российской Федерации, Московской государственной консерваторией имени Петра Ильича Чайковского и Фондом развития культуры „Во благо“.