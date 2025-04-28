Концерт ансамбля камерной музыки «Арт-классик» прошел в Чехове

Мероприятие под названием «Победа. Музыка. Весна» прошло во дворце культуры «Дружба» в Чехове. Оно собрало любителей музыки и ценителей искусства, которые пришли насладиться атмосферой вечера и вспомнить важные исторические моменты.
В концерте приняли участие талантливые солистки культурно-творческой дирекции муниципального округа: Елена Короткова, Елизавета Кравцова и Елена Каменская. По мнению зрителей, они стали настоящими украшениями вечера. Девушки исполнили песни советских композиторов.
Со сцены прозвучали «Довоенный вальс», «Синий платочек», «Севастопольский вальс» и другие знаменитые произведения. В завершении концерта солисты совместно с ансамблем камерной музыки «Арт-классик» исполнили песню из кинофильма «Александр Пархоменко» — «Ехал я из Берлина». Выступление зрители сопровождали бурными аплодисментами.
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