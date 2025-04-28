Концерт ансамбля камерной музыки «Арт-классик» прошел в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Мероприятие под названием «Победа. Музыка. Весна» прошло во дворце культуры «Дружба» в Чехове. Оно собрало любителей музыки и ценителей искусства, которые пришли насладиться атмосферой вечера и вспомнить важные исторические моменты.

В концерте приняли участие талантливые солистки культурно-творческой дирекции муниципального округа: Елена Короткова, Елизавета Кравцова и Елена Каменская. По мнению зрителей, они стали настоящими украшениями вечера.

Девушки исполнили песни советских композиторов.

Со сцены прозвучали «Довоенный вальс», «Синий платочек», «Севастопольский вальс» и другие знаменитые произведения. В завершении концерта солисты совместно с ансамблем камерной музыки «Арт-классик» исполнили песню из кинофильма «Александр Пархоменко» — «Ехал я из Берлина». Выступление зрители сопровождали бурными аплодисментами.