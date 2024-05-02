Концерт ансамбля «Изумруд» прошел в ДК «Луговая» в Лобне | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 14:17 Концерт ансамбля «Изумруд» прошел в ДК «Луговая» в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В доме культуры «Луговая» в Лобне состоялся отчетный концерт хореографического ансамбля «Изумруд» под руководством Инги Стрелковой и Дарьи Дудашвили. Зрители увидели знакомые танцевальные программы и новые постановками.

В мероприятии также участвовали танцевальная группа «Вдохновение», хореографические коллективы «Овация» и «Пластилин», театральная студия Дома культуры «Луговая», а также солисты Алексей Лопасов и Анастасия Ларионова.

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