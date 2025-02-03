Концерт ансамблей народных инструментов пройдет в Химках 5 февраля

Концерт отдела народных инструментов «Русская палитра» организуют воспитанники Центральной детской школы искусств. Мероприятие проведут 5 февраля в 18:00 в концертном зале учебного учреждения по адресу: улица Чапаева, дом 6.

Посетить отчетный концерт сможет каждый желающий. Вход на мероприятие свободный.

«Каждый концерт — это возможность продемонстрировать мастерство и передать слушателям всю красоту народной музыки», — отметила директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Музыкальную программу подготовили Образцовые коллективы Московской области: оркестр русских народных инструментов «Русская мозаика» под руководством Заслуженного работника культуры Московской области Дениса Баранова и оркестр баянистов и аккордеонистов «Гармоника» под руководством Заслуженного артиста России Вячеслава Стомы.

«Оба коллектива имеют звание „Образцовый детский коллектив“, что свидетельствует о высочайшем художественном уровне их исполнительского мастерства», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Помимо этого, творческие номера представят учащиеся народного отдела.