Концерт ансамблей детской школы искусств прошел в Химках

Программа концерта была наполнена русскими традиционными танцами и народной хореографией других стран. Яркие костюмы и этническая музыка дополнили выступление молодых воспитанников Центральной детской школы искусств. Свои номера представили ансамбли: «Росток», «Улыбка» и «Юность» под руководством Надежды Казариной, Ларисы Голенковой и Лилии Егжовой соответственно.

«Каждый из наших коллектив представил уникальную программу, отражающую богатство и самобытность культурного наследия разных народов. Все они — Образцовые детские коллективы Московской области. „Юность“, „Улыбка“ и „Росток“ являются абсолютными победителями самых престижных творческих соревнований страны. От всей души благодарю педагогов, которые каждый день работают с нашими талантливыми ребятами, а также всех участников концерта за их мастерство и трудолюбие. Вы — будущее российского искусства, и мы гордимся каждым из вас!», — рассказала директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Награду «За труды и усердие» в завершении мероприятия вручили Надежде Казариной.

«Ансамбль „Росток“ был создан Надеждой Казариной на базе ЦДШИ в 2002 году. Коллектив стал активным участником городских мероприятий, а также различных конкурсов и фестивалей. В 2010 году за высокий художественный уровень, исполнительское мастерство и активную работу по художественному воспитанию детей и молодежи хореографическому ансамблю „Росток“ было присвоено звание „Образцовый детский коллектив“. А летом этого года ансамбль стал призером конкурса „Национальное Достояние России“», — поделилась Инна Монастырская.

Центральная детская школа искусств вошла в топ рейтинга творческих образовательных учреждений Министерства культуры и туризма Московской области, а также вошла в программу поддержки преподавательского состава.

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