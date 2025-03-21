Концерт Алексея Поддубного и Сергея Бобунца прошел в Луховицах 20 марта
Концерт Алексея Поддубного и Сергея Бобунца прошел в Луховицах 20 марта в рамках тура «Чтобы победить. Вместе». Артисты исполнили свои лучшие хиты в сопровождении музыкантов.
Проект «Чтобы победить» проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив, в также департамента культуры Минобороны России. Это концертный тур певца и фронтового артиста Алексея Поддубного, к которому присоединился композитор Сергей Бобунец.
В марте концерты пройдут в Новосибирске, Иркутске, Ульяновске, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже, Москве и Луховицах. В сопровождении музыкантов артисты исполнят лучшие хиты и песни совместной программы «Два товарища». В программу также включили выступления поэтов, в том числе Влада Маленко. В выступлениях также будут участвовать музыканты-участники СВО.
«Идея о вдохновляющем душевном контакте со зрителем через душевные и правдивые песни как способе честного разговора полностью сработала! И отрадно осознавать, что единение народа все больше крепнет! Поэтому мы обязаны продолжить наш тур, и сейчас он называется „ЧтобыПобедить. Вместе“», — сказал Поддубный.
Еще одной частью шоу стал телемост, в ходе которого участники СВО могут передать видеоприветствия землякам.