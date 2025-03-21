Концерт Алексея Поддубного и Сергея Бобунца прошел в Луховицах 20 марта в рамках тура «Чтобы победить. Вместе». Артисты исполнили свои лучшие хиты в сопровождении музыкантов.

Проект «Чтобы победить» проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив, в также департамента культуры Минобороны России. Это концертный тур певца и фронтового артиста Алексея Поддубного, к которому присоединился композитор Сергей Бобунец.

В марте концерты пройдут в Новосибирске, Иркутске, Ульяновске, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже, Москве и Луховицах. В сопровождении музыкантов артисты исполнят лучшие хиты и песни совместной программы «Два товарища». В программу также включили выступления поэтов, в том числе Влада Маленко. В выступлениях также будут участвовать музыканты-участники СВО.