Концерт акустической музыки пройдет в Лобне 18 января

Жителей Лобни приглашают на музыкальный вечер «Пусть случится чудо!». Концерт пройдет 18 января в 18:00 в Центре досуга «Восточный».

Гости праздника услышат романсы, баллады и рок-композиции. Их исполнят Андрей Базовский — поэт, член Союза литераторов России, многожанровый автор-исполнитель, создатель музыкальных миниатюр на исторические сюжеты и Ксения Класова — поэт, музыкант, автор-исполнитель под псевдонимом Храбрая. Девушка пишет песни о мире и поиске своего места в нем.

Музыкальный вечер пройдет 18 января в 18:00 в Центре досуга «Восточный» на Окружной улице, 11, корпус 3. Записаться можно по телефону: 8 (926) 625-87-30.

Отметим, в Лобне постоянно организуют культурные мероприятия для жителей муниципалитета. Для них проводят бесплатные творческие и образовательные занятия, мастер-классы, встречи и концерты.