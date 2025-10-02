Концерт «Активного долголетия» прошел в Пушкино

В округе прошел праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека, который был организован и проведен участниками проекта «Активное долголетие». Мероприятие собрало более 150 зрителей.

Программа выступления была насыщенной и разнообразной, включала в себя танцевальные номера, песни и театральные сценки. В ведомстве отметили, что зрители тепло принимали каждого артиста, подпевая знакомым мелодиям.

«Это был просто замечательный концерт, который подарил массу радости, позитива и хорошего настроения всем присутствующим. Я был приятно удивлен высоким уровнем подготовки и артистизмом участников, их умением заразить своей энергией и подарить настоящий праздник», — поделился своими впечатлениями зритель концерта Станислав Тропилло.

Проект «Активное долголетие» предлагает жителям старшего поколения широкие возможности для активной жизни. Участники проекта могут бесплатно заниматься спортом, развивать свои творческие способности и посещать экскурсии. Стать участниками программы могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет.