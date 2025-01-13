Концерт академического хора состоялся в ДК «Луговая» в Лобне

В городском округе Лобня прошел концерт «Музыкальная фантазия». Вокалисты академического хора и солисты Дома культуры «Луговая» исполнили для зрителей 19 номеров.

Под руководством почетного работника культуры города Лобня Андрея Рязанцева и концертмейстера Татьяны Рязанцевой гости мероприятия услышали народные песни, духовную музыку, русскую и зарубежную классику и современные композиции. В апреле этого года коллектив академического хора отметит юбилей 50 лет.

Мероприятие прошло в Лобне в Доме культуры «Луговая» по адресу: улица Научный городок, № 1Б.

Напомним, что в стенах учреждения занимаются свыше 400 человек. Они посещают творческие секции и кружки, постоянно участвуют в смотрах и конкурсах различного уровня, а также регулярно завоевывают награды.