Концерт академического хора пройдет в ДК «Луговая» в Лобне 12 января

Жителей Лобни пригласили на концерт «Музыкальная фантазия» академического хора Дома культуры «Луговая», которым руководит почетный работник культуры Андрей Рязанцев. Мероприятие пройдет 12 января в 15:00. Концертмейстер — Татьяна Рязанцева.
В программе — народные песни, духовая музыка, современные композиции, а также русская и зарубежная классика. По словам организаторов, прослушивание хоровой музыки оказывает позитивное влияние на эмоциональное и психическое состояние человека, снижает стресс и тревожность.
Концерт пройдет в воскресенье 12 января. Начало — в 15:00. Жители могут посетить представление бесплатно.
Дом культуры «Луговая» располагается в Лобне в доме № 1Б на улице Научный городок.
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