Концерт «100 минут с киномузыкой» прошел в библиотеке Красногорска

Творческая встреча, объединившая классическую музыку и кинематографическое искусство, прошла в Красногорске. Необычный концерт представили в Центральной библиотеке.

Мероприятие открыло новый цикл выступлений камерного ансамбля «Музыкальная шкатулка». На сцене исполнили произведения из советских культовых фильмов.

Саундтреки озвучили Татьяна Митрофанова — на виолончели, и Юлия Зимнухова — на фортепиано. Зрители услышали музыку А. Шнитке, Д. Шостаковича, С. Баневича, А. Рыбникова и других.

«Благодаря талантливому исполнению фортепиано и виолончели, зрители смогли погрузиться в атмосферу любимых фильмов через их музыкальное сопровождение. Это событие стало настоящим праздником для всех любителей классической музыки и кинематографа», — прокомментировали в пресс-службе городского округа Красногорск.