Концепцию реконструкции парка в Уваровке презентовали в Можайском округе

Презентация концепции благоустройства местного парка состоялась в поселке городского типа Уваровка 3 августа. Администрация Можайского округа и подрядчик представили итоговый план работ, утвержденный на основе пожеланий и инициатив жителей.

Ключевой особенностью концепции стал бережный подход к существующему ландшафту. Проектировщики сохранят практически весь зеленый массив, вырубив только аварийные деревья. Вокруг стволов на время работ уже установили защитные каркасы.

В зоне отдыха планируют обустроить экопарковку с натуральным покрытием и новые прогулочные маршруты с современным освещением. В центре парка приведут в порядок постамент памятника, установят скамейки, урны и качели с навесами. Безопасность обеспечат камеры видеонаблюдения, встроенные в систему «Безопасный регион».

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев поблагодарил жителей за активную позицию и неравнодушие. «Вместе мы определили, каким станет наш поселок. Мы чтим подвиг предков, защищавших Отечество. В прошлом году Уваровка получила высокое звание „Населенный пункт воинской доблести“. Наша задача сегодня — создать здесь пространство, достойное памяти наших предков», — сказал руководитель муниципалитета.

Благоустройство ведется по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».