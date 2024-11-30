Концепцию памятника текстильщикам в Озерах разработают вместе с жителями

В Озерах на месте закладного камня появится памятник текстильщикам. Жителям города предложили внести предложения для концепции.

Памятник поставят к 100-летию Озер на одной из площадей города. Директор «Тепло Коломны», депутат Николай Герлинский сообщил, что уже началась разработка концепции, в которой могут поучаствовать жители.

«Наши Озеры своим рождением, становлением и развитием обязаны не только текстильным фабрикам, работавшим на этой территории, но и нашим землякам, озерским текстильщикам, которые более 200 лет беззаветно трудились на этих фабриках на благо города», — отметил Николай Борисович.

Памятник появится на месте закладного камня, установленного три года назад рядом с Троицким храмом на улице Ленина.

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