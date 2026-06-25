Концепцию благоустройства территории у памятника Гагарину обсудят в Коломне

В Коломне планируется благоустроить зеленую зону вблизи памятника первому космонавту — территорию напротив домов № 19 и № 21 по улице Гагарина. Какой именно станет этот участок в центре города, решат сами жители.

Неравнодушных коломенцев приглашают принять участие в обсуждении проекта благоустройства общественной территории, расположенной за памятным знаком первому космонавту Юрию Гагарину. Общественные слушания по проекту концепции состоятся в концертном зале на территории арт-квартала «Патефонка» (ул. Уманская, 3Л) в среду, 8 июля. Присоединиться к диалогу и высказать идеи относительно будущего облика этого пространства сможет каждый.

Памятный знак Юрию Гагарину в Коломне открыли 14 апреля 1978 года. Огромное кольцо из металла символизирует орбиту космических кораблей. На внутренней стороне кольца находится бронзовый первый космонавт.



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