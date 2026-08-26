Концепцию благоустройства прогулочного маршрута определили в Коломне

В округе прошла встреча с жителями, посвященная обновлению пешеходного маршрута в Коломенском кремле — на улицах Лажечникова, Лазарева и Святителя Филарета. Участники обсудили, каким должно стать это пространство, и предложили свои идеи.

Встреча прошла в фойе конькобежного центра «Коломна». Это уже второй раз, когда администрация собирает жителей для обсуждения проекта, — интерес к теме оказался большим.

Участников разделили на группы, чтобы каждый мог высказаться по поводу благоустройства улиц, внешнего вида зданий и ограждений, организации пространства и его удобства для пешеходов. Модератором выступил архитектор Юрий Шередега.

К обсуждению подключились не только жители и администрация, но и специалисты по истории города. Ученый секретарь музея-заповедника «Коломенский кремль» Евгений Ломако отметил, что важно сохранить узнаваемый облик Коломны: изменения не должны диссонировать с общим настроем города.

Все предложения зафиксировали и передадут проектировщикам. Итоговая концепция должна учесть пожелания жителей, особенности исторической территории и необходимость сохранить ее уникальность. Обновленный маршрут должен остаться частью кремля, но стать удобнее и привлекательнее для тех, кто здесь живет и гуляет.