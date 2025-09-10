Концепцию благоустройства площади перед Ледовым дворцом наметили в Балашихе

Общественные обсуждения проекта благоустройства пешеходной зоны на Парковой улице и площади перед Ледовым дворцом имени Юрия Ляпкина в Балашихе завершились 3 сентября. Во время встреч, которые проходили с 20 августа, жители могли активно участвовать в формировании комфортного и современного городского пространства.

Все желающие имели возможность внести свои предложения и замечания как в электронном формате, отправляя письма на почту управления благоустройства администрации городского округа, так и лично на очных совещаниях с представителями администрации. Они проходили весной и летом в Ледовом дворце.

На основании собранных предложений подготовят техническое задание на проектирование, а затем разработают детальный проект благоустройства. Его реализуют в рамках федеральной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Пешеходная зона и площадь перед Ледовым дворцом станут более уютными, безопасными и привлекательными для жителей и гостей Балашихи.