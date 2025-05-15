Концепцию благоустройства парка Авиастроителей представили в Дубне

Парк Авиастроителей в Дубне общей площадью восемь гектаров планируют благоустроить в следующем году. Представители администрации округа и местные жители обсудили концепцию проекта.

Главная идея — сохранить память о выдающихся сотрудниках авиационных предприятий Дубны. Во многих элементах благоустройства гости парка увидят отсылку к теме авиастроения. Там обновят пешеходные дорожки и детскую игровую площадку. Помимо этого, в парке поставят еще больше лавочек и оборудуют новые зоны отдыха с цветниками и кустарниками. Планируют также обустроить зону культурно-массовых мероприятий: танцевальную площадку и павильон для детских мастер-классов. Проектом предусмотрели и устройство площадки со спортивными тренажерами, велодорожки и скейт-парка с рампами.

По словам главы Дубны Максима Тихомирова, в основу проекта парка Авиастроителей легли пожелания и предложения жителей города.

«Главное, что поддержали все, это патриотическое наполнение парка и дополнительное озеленение. Вместе с жителями дискутировали на тему маршрута велодорожки. Представители скейт-сообщества поблагодарили горожан за поддержку скейт-площадки. Уже в этом году определим подрядчика. Основные работы пройдут в следующем году», — пояснил руководитель муниципалитета.