Контрольно-пропускной пункт с охраной установили у школы № 4 в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском городском округе усиливают безопасность образовательных учреждений. В школе № 4 организовали многоуровневую систему защиты: учащиеся, педагоги, родители и посетители учебного заведения должны пройти через контрольно-пропускной пункт, вход для детей возможен только по электронным ключам.

Это полностью исключает проникновение в здание посторонних лиц. Помимо этого, система мгновенно реагирует на любые угрозы: в случае опасности охрана может дистанционно заблокировать двери и вызвать наряд полиции.

Территорию школы по всему периметру оснастили камерами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. На калитки установили магнитные замки и видеодомофоны. Родители школьников могут подключить SMS-уведомления, которые оповестят о времени прихода и ухода ребенка.

Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина отметила, что в муниципалитете последовательно работают над созданием безопасной среды для детей.

«Уже 10 школ округа оборудовали такими системами. Еще в двух учебных заведениях их установят в рамках ближайшего капитального ремонта. Уверена, что эти меры в сегодняшнее время имеют первостепенное значение», — подчеркнула Светлана Малыхина.