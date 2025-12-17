Контролер из Красногорска обустроит дом на подаренные пассажирами деньги

Контролер Нина Бандур, которая работает на станции Опалиха второй линии Московских центральных диаметров, рассказала, на что потратит деньги, которые благодарные пассажиры подарили ей на юбилей. В честь 65-летия ранее ей преподнесли 160 тысяч рублей.

Нина Михайловна работает на турникетных линиях уже девять лет. За это время она стала не просто сотрудником станции, а важной частью повседневной жизни сотен жителей и гостей Красногорска.

Ее узнают по спокойному голосу, теплым приветствиям и умению найти доброе слово.

«Самое дорогое для меня — это видеть улыбки усталых людей, которые едут домой», — призналась ранее Нина Бандур.

Идея поздравить контролера родилась у одной неравнодушной девушки. Она создала группу в социальной сети, куда быстро вступили около 500 человек. Участники обсудили, как порадовать именинницу, и в итоге решили собрать деньги.

Поздравление прошло прямо во время дежурства Нины Михайловны. Когда она узнала о подарке, не смогла сдержать слез. По ее словам, она даже представить не могла, что вызывает столько тепла и участия у незнакомых людей.

Собранные средства она планирует потратить на лечение и обустройство собственного дома в Ставропольском крае, где пока есть только кухня.

Жизнь Нины Бандур проходит между регионами. Полтора месяца она работает в Подмосковье, а затем ненадолго возвращается домой – к супругу.

Несмотря на усталость и частные разъезды, она неизменно выходит на смену с улыбкой и вниманием к пассажирам.

«Людям сейчас тяжело, всем. Я просто хочу, чтобы было больше добра», — отметила Нина Михайловна.