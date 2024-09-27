Контроль за водителями грузового транспорта усилят в Зарайске

Совещание по безопасности дорожного движения прошло в Зарайске. На нем обсудили выявленные нарушения и способы решения существующих проблем.

В заседании поучаствовали заместитель главы городского округа Зарайск Андрей Шолохов, начальник отдела ГИБДД ОМВД России по округу Евгений Зеркин, инспекторы безопасности дорожного движения и представители автотранспортных предприятий муниципалитета.

На встрече обсудили аварийность на дорогах среди юридических лиц и проблемы, связанные с грузопассажирскими перевозками. Так, за полгода зафиксировали 16 случаев, когда водители из Московской области управляли транспортом без страхового полиса, 12 случаев — с национальными водительскими удостоверениями, пять — без путевого листа и с нарушением предрейсовых осмотров, 16 — без технического осмотра.

Нарушили режим труда и отдыха 20 водителей. Восемь — управляли транспортом с техническими неисправностями.

«Чтобы снизить аварийность на этом виде транспорта, руководителям и ответственным лицам рекомендуется усилить контроль за соблюдением требований законодательства в сфере дорожного движения. В частности, необходимо обеспечить выполнение требований к конструкции и техническому состоянию автотранспортных средств», — прокомментировал заместитель главы городского округа Зарайск Андрей Шолохов.

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