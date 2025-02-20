Контроль за участками произрастания борщевика ужесточат в Подмосковье

В правительстве Московской области прошло заседание комиссии по экологии, на котором обсудили борьбу с борщевиком Сосновского. В обсуждении приняли участие специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, представители научного сообщества, IT-компаний, производители удобрений и эксперты отрасли.

На встрече обсудили, как борщевик распространяется в регионе, какие новые IT-решения помогут быстрее его уничтожать, как владельцы участков могут сотрудничать с местными властями в борьбе с этим сорняком.

Помимо этого, затронули работу платформ «Госуслуги. Решаем вместе» и «Добродел», куда можно сообщать о зараженных территориях. Напомним, штрафы за несвоевременное уничтожение борщевика составляют от 150 тысяч до миллиона рублей. Постановления о штрафах выносят административные комиссии местных органов власти.

Особое внимание на заседании уделили тому, как важно наладить взаимодействие между жителями, администрациями городов и областными структурами, чтобы эффективно решать проблему.