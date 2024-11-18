Контроль за уборкой контейнерных площадок усилят в Солнечногорске
Сотрудники администрации провели прием граждан в офисе управляющей компании «Креатив» в Солнечногорске. Жители подняли ряд актуальных вопросов, касающихся уборки контейнерных площадок, работы городского коллектора, торговых объектов и других тем.
В мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева, депутат Ольга Гончар, заместитель начальника управления ЖКХ Павел Иванов и руководство управляющей компании.
Все обращения и предложения были зафиксированы для дальнейшей проработки.
«Мы все вопросы взяли на контроль. Постараемся оперативно отработать. Посмотрим, как у нас наладится история по уборке контейнерных площадок на нескольких улицах, о которых говорили заявители. Такие мероприятия мы будем проводить впредь и в остальных управляющих компаниях. Это возможность для людей в живом общении вместе с администрацией решить свои вопросы», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.
Место и время следующей встречи будут согласованы с жителями, желающими принять участие.
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