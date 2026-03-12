Контроль за целевым обучением студентов медколледжей ужесточат в Подмосковье

Депутаты Московской областной думы на 131-м заседании приняли закон, который уточняет порядок выплат при нарушении договоров о целевом обучении. Документ также закрепляет полномочия регионального правительства устанавливать правила начислений компенсаций и штрафов.

Председатель комитета думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова отметила, что изменения приводят региональные нормы в соответствие с федеральным законодательство. Они направлены на то, чтобы система целевого обучения работала более эффективно.

Речь идет о подготовке студентов по договорам, которые заключаются между учебным заведением, работодателем и будущим специалистом.

По новым правилам изменится ответственность сторон за нарушение таких договоров. Если студент или работодатель не выполняют обязательства о целевом обучении в вузе (за исключением медицинских), вместо штрафа нужно будет выплатить компенсацию.

Для медицинских колледжей и вузов требования строже. В случае нарушения условий договора необходимо будет не только компенсировать стоимость обучения, но и выплатить штраф.

Ранее во всех высших учебных заведениях действовало одно правило: при невыполнении условий договора о целевом обучении предусматривался только штраф.

Отдельные нормы касаются среднего профессионального образования. Если в немедицинском колледже работодатель не выполняет обязательство трудоустроить выпускника или расторгает договор в одностороннем порядке, он должен выплатить выпускнику компенсацию.

Ее размер равен среднемесячной зарплате в Московской области за три месяца. По данным Росстата, в декабре прошлого года этот показатель превышал 116 тысяч рублей.

Новый закон вступит в силу через 10 дней после его опубликования.