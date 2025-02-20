Контроль за строительством объектов инженерной инфраструктуры усилят в Подмосковье

В Подмосковье усиливают контроль за строительством и реконструкцией инженерных объектов. На 105-м заседании Мособлдумы приняли закон, который обязывает проводить строительный контроль на таких объектах.

Документ представили министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев и председатель Комитета по строительной политике Олег Гаджиев. Теперь ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» будет следить за качеством строительства и реконструкции инженерной инфраструктуры.

До этого момента инвестпрограммы не предусматривали такой контроль, из-за чего возникали аварийные ситуации. Новый закон поможет улучшить качество строительства, усилить контроль расходов, снизить количество аварий и повысить надежность коммунальных услуг.

Отмечается, что Московская область также предложила внести изменения в Градостроительный кодекс России.