Контроль за строительством и реконструкцией объектов ЖКХ усилят в Подмосковье. Такой закон приняли на 105-м заседании Мособлдумы.
По новому закону специалисты технадзора обязаны проводить контроль в отношении строящейся инженерной инфраструктуры, если она является объектом капитального строительства. Ранее такую работу не проводили в рамках инвестпрограмм.
Ожидается, что законопроект повысит качество объектов, эффективность расходов, снизит аварийность и улучшит качество услуг для жителей.
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