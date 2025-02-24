Контроль за строительством и реконструкцией объектов ЖКХ усилят в Подмосковье. Такой закон приняли на 105-м заседании Мособлдумы.

По новому закону специалисты технадзора обязаны проводить контроль в отношении строящейся инженерной инфраструктуры, если она является объектом капитального строительства. Ранее такую работу не проводили в рамках инвестпрограмм.

Ожидается, что законопроект повысит качество объектов, эффективность расходов, снизит аварийность и улучшит качество услуг для жителей.