Контроль за состоянием детских площадок усилили в Солнечногорске

В Солнечногорске функционируют две мобильные группы, занимающиеся обслуживанием детских игровых площадок. Каждый день, включая выходные, специалисты по очереди проверяют около 10-12 площадок.

Рабочие оценивают работоспособность всех игровых элементов. В случае выявления повреждений они проводят ремонт, замену или демонтаж. Основное внимание уделяется сохранности объектов, таких как качели, карусели и горки, чтобы избежать травм у детей.

«Конечно, здесь не обходится и без помощи жителей. Мы видим каждое обращение, и на каждую жалобу мы оперативно реагируем. В день бригады объезжают и ремонтируют порядка 10 — 12 детских площадок. Они работают без выходных дней; следят за тем, чтобы дети не получали травмирование», — рассказала начальник управления благоустройства и содержания территории администрации Солнечногорска Татьяна Попова.

Также бригады при необходимости подсыпают песок в песочницы, обновляют краску на лавочках и ограждениях, убирают мусор и восстанавливают покрытие, а также скашивают траву. Для эффективного выполнения своих задач бригады оснащены необходимой техникой и инструментами, а также располагают двумя автомобилями.

Жители могут обратиться по вопросам содержания детских игровых площадок через круглосуточную горячую линию по телефону: 8-800-201-67-47.