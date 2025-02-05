Контроль за содержанием нестационарных торговых объектов усилили в Домодедове

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева совместно с командой администрации провела выездную проверку состояния нестационарных торговых объектов вдоль Каширского шоссе. Особое внимание уделили законности возведения сооружений, соблюдению границ земельных участков, использованию земли по назначению, а также соответствию объектов архитектурному облику округа, установленному правилами благоустройства.

Евгения Михайловна обсудила с собственниками земельных участков сроки устранения выявленных проблем и определила дальнейший алгоритм действий.

Представители администрации также напомнили, что внешний вид некапитальных торговых объектов должен соответствовать утвержденным требованиям. Перед размещением таких объектов необходимо подготовить всю необходимую документацию в соответствии с установленным порядком. Подробная информация об этом доступна на официальном сайте городского округа Домодедово.

«Продолжу проводить такие выезды. Практика показывает, что необходим особый контроль за соблюдением требований к торговым объектам на территории Домодедово», — подчеркнула Евгения Хрусталева.