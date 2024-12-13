Контроль за содержанием дворов в зимний период усилят в Балашихе

Депутат Совета депутатов Балашихи Рустам Фахрисламов встретился с активными жителями микрорайона Железнодорожный в рамках партпроекта «Жители МКД». Основной темой встречи стали вопросы подготовки и содержания придомовой территории в зимний период, а также уборка входных групп, тротуаров, проездов и детской игровой площадки.

В ходе встречи жители высказали свои предложения и замечания по улучшению состояния придомовой территории. Фахрисламов заверил участников, что «Единая Россия» придает большое значение решению вопросов жилищно-коммунального хозяйства и что активная работа с управляющими компаниями будет продолжена по заявкам и обращениям граждан.

«Мы внимательно выслушали все пожелания жителей дома № 7А на улице Пионерской, подробно рассказали о планах по зимнему содержанию территории микрорайона, обозначили первоочередные вопросы и договорились о конкретных сроках их решения», — отметил Рустам Фахрисламов, координатор партийного проекта «Жители МКД».

Такое взаимодействие между депутатами и жителями создает условия для оперативного решения насущных проблем и способствует улучшению качества жизни в микрорайоне. В будущем планируется продолжение подобных встреч для более глубокого обсуждения вопросов, касающихся благоустройства и коммунальных услуг.