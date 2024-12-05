Контроль за содержанием дворов усилили в Чехове

Заместитель главы городского округа Чехов Павел Сибарсов провел инспекцию состояния территории возле домов 81а и 81б на улице Чехова. Поводом для проверки стали обращения местных жителей, которые сообщали о проблемах с благоустройством в этом районе.

В ходе выездного осмотра, состоявшегося на этой неделе, Павел Сибарсов отметил, что серьезных нарушений в содержании территории выявлено не было. Это говорит о том, что работы по поддержанию порядка и благоустройству выполняются своевременно и в полном объеме.

Заместитель главы округа напомнил жителям о возможности обращаться с запросами на проведение необходимых работ напрямую в соответствующие службы. Для этого можно связаться с Управлением контрольной деятельностью по телефону 8 (496) 723-58-36, Управлением благоустройства администрации округа по номеру 8 (496) 727-91-10, МБУ «Чеховское благоустройство» по телефону 8 (800) 300-87-43 или Управлением жилищно-коммунального хозяйства по номеру 8 (496) 723-00-04.

Такие проверки и взаимодействие с гражданами направлены на улучшение качества жизни в округе и оперативное решение возникающих вопросов. Администрация продолжает активно работать над созданием комфортной городской среды и поддержкой инициатив жителей.

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