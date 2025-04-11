Контроль за содержанием домашних животных усилят в Подмосковье. Новый закон обеспечит более эффективный надзор за хозяевами питомцев.

По новому закону контроль за соблюдением правил содержания и выгула животных будут осуществлять на региональном уровне.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить более эффективный контроль за соблюдением гражданами правил содержания и выгула домашних животных, прежде всего собак, а также устранить дублирование требований, установленных на федеральном уровне», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных.

В июле прошлого года контроль за правилами выгула вывели из предмета регионального надзора.

Всего с 2021 года в Подмосковье выписали 642 штрафа на сумму более двух миллионов рублей, из них 418 — за нарушения правил выгула собак и 224 — за покусы и причинение ущерба.