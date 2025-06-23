Контроль за содержанием детских площадок усилили в Солнечногорске

Жители поселка Андреевка обратились через Центр управления регионом с жалобами на подтопление части внутриквартальной дороги и неудовлетворительное состояние озеленения. Заместитель главы городского округа Солнечногорск Ольга Мошарова, депутат Совета депутатов Наталья Ульянова, а также представители администрации округа Дмитрий Воронов и Мария Бородулина провели встречу с местными жителями.

Вместе с сотрудниками МБУ «Благоустройство» и активистами Андреевки участники обхода проверили состояние детских площадок и общественных зон. Были выявлены некоторые недочеты в содержании территории, включая скопления спиленных кустарников и погибшие деревья, которые необходимо удалить.

«Выражаем благодарность жителям Андреевки за активное участие в обходе и конструктивный диалог. Все выявленные вопросы будут взяты на контроль и решены в ближайшее время», — отметила заместитель главы Солнечногорска Ольга Мошарова.

Кроме того, во время встречи обсуждалась возможность установки уличной сцены рядом с яблоневым садом — популярным местом отдыха для жителей. Также специалистам поручили обновить цветы в подвесных клумбах.