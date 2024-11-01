Контроль за соблюдением расписания общественного транспорта усилили в Лобне

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела встречу с представителями автобусных перевозчиков, специалистами РЖД и сотрудниками ГИБДД. На заседании, посвященном транспортным вопросам, обсудили обращения жителей города.

Основная часть вопросов коснулась несоблюдения расписания общественного транспорта. Анна Владимировна отметила, что перевозчики стараются избегать опозданий, но согласно правилам работы общественного транспорта, автобусы могут прибывать на остановку на пять минут раньше или 15 минут позже запланированного времени.

Во избежание таких ситуаций в будущем был разработан механизм обработки поступающих жалоб. Перевозчики обязаны оперативно проверять обращения, а в случае выявления нарушений для водителей предусмотрены меры дисциплинарного воздействия.

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