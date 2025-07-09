Контроль за соблюдением правил парковки во дворах усилили в Дмитрове

Сотрудники территориального управления «Север» Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с Сергиево-Посадским региональным оператором выявили адреса, где парковка автомобилей возле контейнерных площадок мешала вывозу мусора. Теперь в 15 дворах Дмитровского округа установлены знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

По поручению временно исполняющего полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаила Шувалова были разработаны и внедрены проекты организации дорожного движения, запрещающие стоянку вблизи мусорных площадок.

Изменения коснулись дворов на улицах Московская, Комсомольская, Спасская, Подъячева, Космонавтов, Внуковская, Архитектора Белоброва в Дмитрове, а также Дорожной улицы в поселке совхоза Останкино, микрорайоне Строителей в поселке Некрасовский и Большевистской улицы в Яхроме.

«Благоустройство и комфорт жителей — наш приоритет. Стихийная парковка возле контейнерных площадок создавала неудобства и нарушала санитарные нормы. Теперь, благодаря совместной работе с профильными ведомствами, будет обеспечен своевременный вывоз мусора и порядок на придомовых территориях. Это важный шаг к повышению качества жизни в округе», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.