Контроль за сносом аварийного жилья усилили в округе Пушкинский

В Пушкино на Московском проспекте продолжаются работы по сносу аварийного дома № 47/1. Здание на 50 квартир было ранее расселено в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.

Так, 34 помещения были предоставлены в рамках программы комплексного развития территории и 16 включены в государственную программу и расселены администрацией городского округа Пушкинский.

Также в рамках программы по переселению жителей из аварийных домов на территории округа планируют расселить 88 многоквартирных домов. На сегодняшний день 66 домов уже расселены.

«Задача на сегодня — своевременный снос пустующих объектов. На данном вопросе акцентировал внимание Андрей Воробьев во время вчерашнего визита в Красноармейск. Губернатор поручил усилить темп», — сообщил глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Глава муниципалитета также отметил, что при переселении жителей из ветхих домов работают в индивидуальном порядке с каждой семьей. Важно, по его словам, чтобы жители чувствовали внимание и не испытывали сложностей в таком серьезном вопросе.