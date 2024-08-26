Контроль за случаями детского травматизма на дорогах усилили в Одинцове

Чтобы снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в период с 26 августа по 1 сентября в Одинцовском округе проводят профилактическое мероприятие «Ребенок — пассажир, пешеход».

Госавтоинспекторы организовали работу по выявлению нарушений со стороны несовершеннолетних пешеходов, а также водителей, которые перевозят детей в автомобиле без использования специальных удерживающих устройств и без применения ремней безопасности.

За случаями детского травматизма на дорогах стоят беспечность детей и родителей, а также недисциплинированность водителей. Поэтому Одинцовская Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и требует быть осторожным за рулем, перевозить детей только в удерживающем устройстве, переходить дорогу по обозначенным пешеходным переходам, а также, находясь с ребенком на проезжей части, держать его за руку и не оставлять его на улице без присмотра.

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