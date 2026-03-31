Контроль за рисками паводка усилили в Одинцове

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Из-за погодных условий в округе выросла вероятность весеннего паводка. Под постоянным наблюдением находятся реки и населенные пункты, которые могут оказаться в зоне подтопления.

В Одинцовском городском округе специалисты следят за гидрологической ситуацией в круглосуточном режиме. Особое внимание уделяют поймам рек Вяземка, Ликова и Незнайка, где при неблагоприятном развитии событий возможен подъем воды.

В список потенциально уязвимых территорий также вошли отдельные участки Звенигорода, деревни Чапаевка и Горышкино, село Введенское, улица Садовая, а также район платформы «Отрадное» в Одинцове.

На данный момент случаев подтопления не зафиксировано. Однако экстренные службы готовы к оперативному реагированию. В круглосуточном режиме дежурят 11 бригад, в составе которых работают 45 специалистов. В их распоряжении находится 24 единицы техники, включая тяжелую — илосос, каналопромывочную машину, экскаватор-погрузчик и манипуляторы.

Общая группировка сил, сформированная для предотвращения и ликвидации возможных подтоплений, насчитывает 17 бригад. В нее входят 110 человек и 42 единицы техники.

«Ситуация находится под контролем, угрозы для жителей нет. Все службы переведены в режим повышенной готовности», — сообщил представитель администрации округа.