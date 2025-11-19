Контроль за ремонтом детских садов усилили в Серпухове

Динамика капитального ремонта детских садов в Серпухове находится на еженедельном контроле. Так, в дошкольном отделении № 48 «Ласточка» «Эффективной школы» завершены возведение перегородок, кровельные работы и практически закончен монтаж окон.

Сейчас подрядчик проводит штукатурку стен, частичную отделку, электромонтажные и сантехнические работы. Следующим этапом станет заливка полов, включая систему «теплый пол» в спальных помещениях, спортзале и актовом зале. Порядка 160 воспитанников «Ласточки» временно посещают дошкольные отделения «Кораблик», «Рябинка», «Жар-птица», «Елочка».

В дошкольном отделении № 51 «Центр детства» школы № 19 имени Романа Катасонова идет монтаж перегородок, дверных и оконных проемов. Завершена укладка первого слоя гидроизоляции кровли, идет подготовка под укладку теплого пола.

Параллельно выполняется оштукатуривание стен и очистка потолков. Скоро строители приступят к стяжке пола. Более 300 детей размещены в дошкольных отделениях «Золотой ключик», «Росток», «Матрешка».