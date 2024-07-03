Контроль за работой энергосетевого комплекса усилили в Подмосковье

Министерство энергетики Московской области усилило мониторинг работы энергосетевого оборудования, которое сейчас функционирует при повышенной нагрузке. Соответствующее решение было принято из-за аномальной жары, установившейся в регионе.

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин отметил, что одной из важнейших задач является обеспечение надежной электроэнергии для жизнеобеспечения населения и социально значимых объектов в условиях жары. В настоящее время энергосистема Подмосковья функционирует без сбоев.

«Энергетики проводят учащенные осмотры оборудования подстанций с контролем работы маслонаполненного оборудования, систем охлаждения, а также внеплановые осмотры воздушных линий электропередачи, тепловизионный контроль, контроль теплового режима работы кабелей», — указал Хромушин.

Он также сообщил, что более 508 бригад и свыше 3,6 тысячи единиц спецтехники находятся в режиме постоянной готовности.

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