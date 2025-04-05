Контроль за перевозкой опасных грузов усилят в Серебряных Прудах

Профилактическое мероприятие «Опасный груз» проходит в период с 31 марта по 6 апреля на территории муниципального округа Серебряные Пруды. Оно направлено на повышение безопасности дорожного движения при транспортировке опасных грузов автомобильным транспортом,

Основной целью мероприятия является профилактика дорожно-транспортных происшествий и пресечение правонарушений при перевозке опасных грузов. В рамках мероприятия особое внимание уделяется техническому состоянию транспортных средств: проверяются конструкции транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов. А также контролируется выполнение водителями, должностными и юридическими лицами требований Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов и других нормативных правовых актов.

Все мероприятия проводятся под контролем Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Профилактические рейды «Опасный груз» проходят регулярно в различных муниципальных образованиях региона, включая муниципальный округ Серебряные Пруды.