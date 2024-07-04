Контроль за обводняемыми территориями усилили в Подмосковье из-за жары
Аварийно-восстановительную службу Московской области перевели в состояние повышенной готовности. Соответствующее решение было принято из-за повышенной температуры воздуха и рисков возникновения пожаров.
Основное внимание уделяется подготовке водоперевозящей техники, насосного оборудования и специальной техники для обустройства противопожарных препятствий. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что при текущей пожароопасной обстановке принимаются все необходимые меры для предотвращения пожаров.
«Создание нештатного противопожарного отряда и усиление контроля за обводняемыми территориями позволят нам оперативно реагировать на любые угрозы и обеспечивать безопасность населения», — указал Велиховский.
На сегодняшний день в Подмосковье создан временный противопожарный отряд в составе МОС АВС, оснащенный специальной техникой, проводятся работы по прокладке и расчистке просек и грунтовых полос для обводнения торфяников Московской области.
Кроме того, специалисты усилили контроль за обводняемыми территориями, проводится мониторинг уровня грунтовых вод и влажности торфа, а также пожароопасной обстановки.
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