Контроль за объектами временного проживания трудовых мигрантов усилили в Дубне

В Дубне продолжаются проверки объектов временного проживания, в том числе хостела, расположенного в подвале здания на Большой Волге. Не все жители микрорайона одобряют соседство с хостелем, однако результаты недавней проверки, проведенной главой городского округа Максимом Тихомировым, оказались положительными.

Максимом Тихомировым сообщил, что в ходе проверки нарушений не выявлено. Все постояльцы — жители России, приехавшие из различных регионов страны. В хостеле чисто и спокойно. Комендант следит за порядком. В 23 часа хостел закрывают, распитие алкогольных напитков под запретом.

Напомним, что в городе активно реализуются различные проекты, для которых привлекаются рабочие как из ближнего зарубежья, так и из других регионов России, таких как Краснодарский край, Дагестан и Костромская область. Заместитель главы округа Владимир Потапенко отметил, что правоохранительные органы еженедельно проводят профилактические рейды.

«На сегодняшний день обстановка стабильная, так как ОВД уделяют вопросам мигрантов очень много внимания», — добавил он.

В завершение визита Максим Тихомиров подчеркнул, что от каждого гостя наукограда жители ожидают культурного поведения и соблюдения порядка.

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