Контроль за лесными пожарами усилили в Одинцове

Пожароопасный сезон в Московской области действует с 20 марта по 15 ноября. В Одинцовском округе определили 17 населенных пунктов и 23 СНТ в зоне повышенного риска.

В муниципалитете усилили меры по защите лесов от возгораний. Основное внимание уделяют территориям рядом с населенными пунктами и садоводческими товариществами, где риск пожаров традиционно выше. Для оперативного реагирования сформированы патрульные группы и налажен постоянный контроль за обстановкой.

По будням лесные массивы обследуют аварийно-спасательные формирования. Они выезжают по заранее составленным маршрутам и охватывают наиболее уязвимые участки. В выходные число патрулей увеличивается до девяти, в состав каждой группы входят спасатели, сотрудники администрации, инспекторы пожарного надзора, полицейские, лесничие и добровольцы.

В округе также действует система видеомониторинга. Четыре камеры высокого разрешения установлены на высотных зданиях и подключены к системе дистанционного наблюдения «Лесохранитель». Они обеспечивают круговой обзор и позволяют фиксировать задымление на расстоянии до 20 километров, а также определять координаты очага.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены административные штрафы. В отдельных случаях ответственность может быть уголовной.