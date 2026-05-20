Контроль за лесными пожарами усилили в Коломне

В муниципалитете расширили систему наблюдения за лесными пожарами и усилили работу наземных патрулей. В округе подготовили технику, личный состав и меры защиты населенных пунктов на пожароопасный период.

В округе действует постоянный контроль за ситуацией в лесах и на прилегающих территориях. Для этого используют наземные патрули и систему видеонаблюдения с элементами анализа данных. Особое внимание уделяется участкам рядом с населенными пунктами, где риск возгораний выше.

На территории работает система дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесоохранитель», которая интегрирована в комплекс «Безопасный регион». Она включает шесть камер с круговым обзором и программное обеспечение, способное фиксировать задымление. Сигнал с точными координатами сразу поступает в единую дежурно-диспетчерскую службу.

Камеры размещены на вышках сотовой связи рядом с населенными пунктами Новая, Зарудня, Чанки, Речки, Каменка и Клишино. Такое расположение позволяет контролировать основные направления распространения огня. В зонах повышенного риска дополнительно работают автомобильные патрули, в которые входят сотрудники МВД, МЧС, лесной охраны и территориальных служб.

В лесничестве провели работы по обновлению противопожарных минерализованных полос. В этом году их протяженность превысила 23 километра в хвойных массивах Маливского участкового лесничества, а общая сеть превышает 50 километров. Также установлены новые информационные стенды, напоминая о правилах пожарной безопасности, и отремонтированы восемь шлагбаумов на лесных дорогах.

Проверку прошла вся техника, которая может быть задействована при ликвидации возгораний. В готовности находятся 78 человек личного состава и 29 единиц техники, включая машины промышленных предприятий. В распоряжении служб есть экскаваторы, бульдозеры, автоцистерны, аварийно-спасательные машины и лесопатрульные комплексы на базе автомобилей УАЗ.

Для защиты населенных пунктов дополнительно закупили насосные помпы. На 2026 год запланировано строительство шести пожарных пирсов на водоемах в наиболее уязвимых территориях. Эти объекты должны повысить скорость подачи воды при тушении возможных возгораний.

С 1 мая в округе действует особый противопожарный режим. Он ограничивает пребывание в лесах и запрещает разведение костров и сжигание сухой травы. Также введены ограничения на въезд транспорта в лесные массивы, за исключением спецслужб.

«Ситуация в лесах находится под постоянным контролем. Мы усилили патрулирование и техническое наблюдение, чтобы максимально быстро реагировать на любые возгорания», — сообщили в администрации округа.