Контроль за комплексом гидротехнических сооружений усилили в Можайске

Основой для стабильного водоснабжения населенных пунктов Можайского округа служит бесперебойная работа целого комплекса гидротехнических сооружений. Всего функционирует 48 водозаборных узлов, на которых расположены 60 артезианских скважин.

Это мощный комплекс, который обеспечивает водой жителей даже в самых отдаленных уголках муниципалитета. Ярким примером эффективной модернизации является водозаборный узел на улице Полосухина в Можайске.

После капитального ремонта, который был завершен в 2016 году, этот объект стал ключевым для города и сегодня обеспечивает чистой водой более 14 тысяч можайцев.