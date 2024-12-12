Контроль за качеством уборки улиц и дворов от снега усилили в Дмитрове

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин ежедневно объезжает территорию округа, чтобы лично проконтролировать, как ведутся работы по уборке снега. Особое внимание уделяется обеспечению комфортного и безопасного передвижения пешеходов и автотранспорта в любых погодных условиях.

Работы по уборке снега организованы в строгой последовательности: в первую очередь очищаются входные группы и пешеходные дорожки вдоль домов, затем тротуары, проезды и детские площадки. Особое внимание уделяется лестницам, спускам и подъемам, где повышен риск травматизма. В труднодоступных местах, куда не может подъехать техника, снег убирается вручную.

«Замечания есть ко всем — службам благоустройства, дорожникам, управляющим компаниям, предпринимателям. В приоритете — безопасность и удобство жителей округа», — подчеркнул Иван Юрьевич.

Для повышения качества уборки территорий, прилегающих к объектам потребительского рынка, Иван Курданин поручил провести встречу с предпринимателями. В рамках обсуждений планируется разработать дополнительные меры, направленные на увеличение количества уборочной техники и рабочих для своевременного устранения последствий снегопадов.

Работы по уборке снега в Дмитровском округе продолжаются в усиленном режиме. Администрация округа призывает жителей сообщать о проблемных участках через горячую линию или мобильное приложение «Добродел».