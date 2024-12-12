Контроль за качеством уборки улиц и дворов от снега усилили в Дмитрове

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин ежедневно объезжает территорию округа, чтобы лично проконтролировать, как ведутся работы по уборке снега. Особое внимание уделяется обеспечению комфортного и безопасного передвижения пешеходов и автотранспорта в любых погодных условиях.

Работы по уборке снега организованы в строгой последовательности: в первую очередь очищаются входные группы и пешеходные дорожки вдоль домов, затем тротуары, проезды и детские площадки. Особое внимание уделяется лестницам, спускам и подъемам, где повышен риск травматизма. В труднодоступных местах, куда не может подъехать техника, снег убирается вручную.

«Замечания есть ко всем — службам благоустройства, дорожникам, управляющим компаниям, предпринимателям. В приоритете — безопасность и удобство жителей округа», — подчеркнул Иван Юрьевич.

Для повышения качества уборки территорий, прилегающих к объектам потребительского рынка, Иван Курданин поручил провести встречу с предпринимателями. В рамках обсуждений планируется разработать дополнительные меры, направленные на увеличение количества уборочной техники и рабочих для своевременного устранения последствий снегопадов.

Работы по уборке снега в Дмитровском округе продолжаются в усиленном режиме. Администрация округа призывает жителей сообщать о проблемных участках через горячую линию или мобильное приложение «Добродел».

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