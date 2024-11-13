Контроль за качеством содержания дворов усилили в Чехове

В ходе обхода были осмотрены дворы домов № 4 и № 5. Алексей Родин отметил, что в процессе осмотра были выявлены недочеты в содержании детской игровой площадки, а также зафиксированы опиленные ветки деревьев, которые требуют вывоза. Все замечания были задокументированы и переданы в работу ответственным лицам.

«Подобные мероприятия очень важны для нашей работы, так как они помогают выявить проблемные места на территориях округа», — подчеркнул Алексей Родин.

Напомним, что жители могут обращаться с просьбами о проведении необходимых работ напрямую в профильные учреждения. Управление контрольной деятельности доступно по телефону: 8 (496) 723-58-36. Для вопросов, касающихся благоустройства и ЖКХ, можно звонить по номерам: 8 (496) 727-91-10 и 8 (496) 723-00-04 соответственно. Также обращения принимаются в МБУ «Чеховское благоустройство» по телефону 8 (800) 300-87-43.

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